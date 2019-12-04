Вилаят Гулиев обвинил экс-министра в воровстве

Бывший министр иностранных дел Азербайджана, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев обвинил экс-министра связи Надира Ахмедова в воровстве. По словам Вилаята Гулиева, Надир Ахмедов украл у него статью.

«Кажется, мой бывший коллега Надир Ахмедов на склоне лет приобщился к интеллектуальному воровству. В частности, он, не изменив ни одной строчки, разместил мою статью «Азербайджанские генералы турецкой армии» в своей книге, вышедшей в 2009 году, а затем и на своем сайте www.nadir-ahmedov.com. При этом моя статья была опубликована еще в 2008 году в «525-й» газете. Теперь при поиске Google выдает мою статью как произведение Надира Ахмедова», - написал Вилаят Гулиев на своей странице в соцсети Фейсбук.

Вилаят Гулиев отметил, что его статью также украла некая Ульвия Тахир гызы, которая представила ее как собственное исследование в газете «Народный фронт».

Отметим, что Вилаят Гулиев занимал должность министра иностранных дел Азербайджана с 1999 по 2004 год. Надир Ахмедов был министром связи в 1997-2004 годах.