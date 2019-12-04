Ильхам Алиев распустил Милли Меджлис и объявил новые выборы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса и назначении внеочередных парламентских выборов, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.
«В соответствии со статьями 98 часть первая и 109 часть первая Конституции Азербайджана распустить парламент, назначить на 9 февраля 2020 года внеочередные парламентские выборы», - указывается в тексте документа.