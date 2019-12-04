Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

"Почти все медведи худые. Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста", – приводятся в сообщении слова руководителя медвежьего патруля поселка Рыркайпий (Чукотка) Татьяна Миненко.

Слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут по льду покинуть окрестности села Рыркайпий и остаются поблизости от людей, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, передает РИА Новости.

По данным "Медвежьего патруля" (программы WWF России), 56 медведей находятся рядом с поселком. Инспекторы патруля совершают объезды поселка, дежурят около детского сада и школы, чтобы избежать встречи людей и медведей. Все общественные мероприятия в поселке отменены. К разрешению ситуации подключилась администрация поселка и добровольцы.

Как отмечается в сообщении, одной из причин сложившейся ситуации могла стать необычайно теплая для начала декабря погода в районе Мыса Кожевникова, из-за чего лед у берега недостаточно прочный, поэтому медведи не могут покинуть окрестности села, как это обычно происходит.

"Если бы лед был достаточно крепким, медведи или хотя бы часть из них уже ушли бы в море, где могли бы охотиться на тюленя или морского зайца. А пока они будут искать еду вдоль берега. В поселки медведи тоже любят заходить, посмотреть, как люди живут, и в поисках еды. Поэтому остро встает вопрос обращения с отходами, особенно с пищевыми. Подобные ситуации становятся нормой. Так что к этому надо адаптироваться, чтобы не пострадали ни люди, ни медведи", - пояснил координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов.