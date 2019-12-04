Истребитель российского производства МиГ-29 разбился в Египте во время учебно-тренировочного полета. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «Лента.ру».

Уточняется, что пилот успел катапультироваться, однако информации о его состоянии нет. Согласно данным источников на предприятиях оборонной промышленности, причиной происшествия могли стать технические неполадки в комплексной системе управления истребителя или неправильные действия пилота.

В ближайшее время российская сторона вышлет в Каир своих специалистов, чтобы оказать содействие в расследовании.

МиГ-29 был поставлен Россией для египетских ВВС в рамках коммерческого контракта 2016 года. В ноябре 2018-го в Египте был потерян в результате крушения аналогичный истребитель. Комиссия установила, что причиной стали проблемы в его системе управления.