Медведев перепутал российских императоров

Журналист телеканала «Звезда» во время пресс-конференции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева задал ему вопрос о российских ученых, но перепутал императора Александра III с Александром I, а Медведев в ответе перепутал Александра I с Александром II. На это обратил внимание телеканал «Дождь».

«Одни считают, что нужно привязывать к конкретному месту работы на пять-шесть лет, другие, оппонируя им, говорят о том, что… даже вспоминают слова Александра III, когда ему предлагали обрезать лебедям крылья, он говорил, что кормить надо лучше, они и не будут улетать», - спросил журналист.

«Обрезать нужно аккуратно, в таких случаях, кстати, насколько я понимаю, цитата, которую вы привели, обычно говорят о том, что это сказал даже не Александр III, а Александр II, и, вроде как, он не говорил этого, об этом сказали в рекламе на одном из каналов, приписав это Александру II», - сказал Медведев.

Премьер-министр имел в виду рекламу банка «Империал», которая транслировалась в 1990-е годы. Она действительно была снята по мотивам исторического анекдота, и в ней фигурировал Александр II.

Однако изначально этот анекдот в своей книге 1832 года «Частная риторика» приводит профессор Царкосельского лицея и учитель Александра Пушкина Николай Кошанский, но он пишет об Александре I.