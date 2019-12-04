Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию дорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 11,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.