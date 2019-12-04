Между ООО «AzInTelecom» Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Национальным центром обмена трафиком Беларуси подписан договор о предоставлении международных телекоммуникационных услуг.

Согласно договору, заключенному в рамках 25-й юбилейной Азербайджанской международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий «Bakutel 2019», стороны будут проводить взаимное тестирование сетей с целью повышения качества предоставляемых международных услуг связи.

Тестовые работы будут способствовать оценке общих показателей качества сети, своевременному выявлению и принятию мер против нежелательных попыток вмешательства третьих сторон в каналы взаимоподключения, а также повышению борьбы с незаконной передачей международного голосового трафика.

В настоящее время «AzInTelecom» предоставляет 12 337 прямых технических каналов взаимоподключения с более чем 30-ю международными операторами Европы, Азии, Америки и Африки посредством самых последних технологий и систем сигнализации

"Министерством транспорта, связи и высоких технологий регулярно принимаются меры с целью повышения показателей качества международного голосового трафика, а также обеспечения бесперебойности связи между Азербайджаном и странами мира", - отмечается в сообщении.