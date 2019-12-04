AzDoc предоставляет услуги электронного делопроизводства

Электронный документооборот AzDoc является программным обеспечением, позволяющим электронизировать документооборот во всех структурных подразделениях учреждений и организаций. AzDoc, разработанный местными специалистами, поддерживает все документы организации со дня регистрации до даты их удаления из архива. Здесь имеется регистрация, отправка, резолюция, исполнение, взятие под контроль, визирование, статусы документов и т.д. В электронном документообороте также есть возможность подписать документы электронной подписью.

Электронный документооборот, наряду с организацией объемного документооборота внутри организации, также сочетает в себе такие функции, как обеспечение процедур передачи документов, поддержка различных форматов электронных документов, возможность доступа удаленных отделов к системе и публикация публичных документов на веб-сайте организации.

Программа AzDoc, руководствуясь девизом «Электронное делопроизводство от А до Z», на 25% повышает эффективность работы, на 75% снижает потери при создании и обработке документов, что на 80% сокращает расходы на сохранение документов, а также позволяет сэкономить время.

Отметим, что впервые на пространстве СНГ электронное подписание меморандума между Министерством транспорта, связи и высоких технологий и Министерством связи и информатизации Республики Беларусь было осуществлено посредством системы документооборота AzDoc.

В настоящее время система электронного документооборота AzDoc внедрена в AZAL, Фонде молодежи, Министерстве энергетики, Агентстве по туризму, Министерстве транспорта, связи и высоких технологий и его структурах.