Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Шемаху ознакомился с условиями, созданными в новом 44-квартирном здании, построенном для семей, пострадавших от землетрясения в районе.

Как сообщает АзерТАдж, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проинформировал президента о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев поинтересовался условиями, созданными в квартире Фардара Гасанова. Глава государства побеседовал с членами семьи Гасанова за чайным столом. Фардар Гасанов и его мать Хураман Гасанова поблагодарили главу государства за внимание и заботу.