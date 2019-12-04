Ильхам Алиев в доме жителя Шемахи фото; обновлено 19:39
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Шемаху ознакомился с условиями, созданными в новом 44-квартирном здании, построенном для семей, пострадавших от землетрясения в районе.
Как сообщает АзерТАдж, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проинформировал президента о проделанной работе.
Президент Ильхам Алиев поинтересовался условиями, созданными в квартире Фардара Гасанова. Глава государства побеседовал с членами семьи Гасанова за чайным столом. Фардар Гасанов и его мать Хураман Гасанова поблагодарили главу государства за внимание и заботу.
* * * 19:12
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Шемахинский район принял участие в открытии участка 101-117-го километра автомобильной дороги Баку - Шемаха - Евлах. Об этом сообщает АзерТАдж.
Кроме того, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса ASAN Həyat.
* * * 18:30
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с визитом в Шемахинский район, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Шемаха.
Глава ИВ Шемахинского района Таир Мамедов проинформировал главу государства о проделанной в районе работе.