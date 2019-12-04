Федерация футбола Турции (TFF) внесла изменения в тексты публикаций, размещенных на ее официальном сайте, в которых приводились высказывания президента TFF Нихата Оздемира и главного тренера сборной Турции Шенола Гюнеша.

Напомним, что накануне именно haqqin.az обратил внимание на ошибки, допущенные в цитатах Оздемира и Гюнеша на сайте TFF. В них знаменитая фраза общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация – два государства» («Bir millət, iki dövlət»), касающаяся отношений между двумя братскими странами, была приведена некорректно и тем самым приобретала совсем иной смысл: «Одно государство – две нации».

Как выяснилось позднее, ошибка была допущена сотрудниками TFF, отвечающими за работу официального сайта, и сегодня она была исправлена.