Федерация футбола Турции исправила ошибку об Азербайджане По следам наших выступлений
Федерация футбола Турции (TFF) внесла изменения в тексты публикаций, размещенных на ее официальном сайте, в которых приводились высказывания президента TFF Нихата Оздемира и главного тренера сборной Турции Шенола Гюнеша.
Напомним, что накануне именно haqqin.az обратил внимание на ошибки, допущенные в цитатах Оздемира и Гюнеша на сайте TFF. В них знаменитая фраза общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация – два государства» («Bir millət, iki dövlət»), касающаяся отношений между двумя братскими странами, была приведена некорректно и тем самым приобретала совсем иной смысл: «Одно государство – две нации».
Как выяснилось позднее, ошибка была допущена сотрудниками TFF, отвечающими за работу официального сайта, и сегодня она была исправлена.
Кстати, стоит добавить, что сегодня Шенол Гюнеш прибыл в Баку для подробного ознакомления с инфраструктурой. Гюнеш и менеджер сборной Турции Хусейн Джошкун посетили стадионы и отели в столице Азербайджана. Они побывали на Бакинском олимпийском стадионе, на базе клуба «Карабах» и на других объектах. Также состоялась его встреча с генеральным секретарем АФФА Эльханом Мамедовым.
Визит связан с выбором базы для сборной Турции во время чемпионата Европы-2020. В ближайшее время TFF решит, будет ли турецкая команда жить в Азербайджане либо выберет в качестве места дислокации другую страну. Напомним, что в матче открытия турки 12 июня сыграют в Риме с итальянцами, а затем проведут два матча в Баку – против Уэльса (17 июня) и Швейцарии (21 июня).