«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией», — говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом сказала официальный представитель МИД Украины Екатерины Зеленко, сообщает Fergananews.

Украинская сторона отмечает, что заявление президента Казахстана противоречит «сложившимся принципам взаимоотношений двух стран и международно признанной позиции по Крыму, зафиксированной в резолюции Генеральной ассамблеи ООН». «Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», — добавили в МИД Украины.

В свою очередь обсудить вопросы украинских дипломатов и сделать официальное заявление в связи с оценкой, данной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым присоединению Крыма к России, готовы в казахстанском МИД. Об этом сказал первый замглавы внешнеполитического ведомства республики Шахрат Нурышев в интервью ТАСС.

Накануне Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не называют присоединение Крыма к России аннексией. Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине, а именно аннексией полуострова, он ответил, что «аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму».