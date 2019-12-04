Медведев о желании молодежи оказаться в СССР: «У пустой полки в магазине?»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР, на прилавках "практически ничего не было", а большей части современной молодежи там было бы крайне неуютно, сообщает ТАСС.

"В Советском Союзе было много хорошего, это абсолютно точно, но идеализировать Советский Союз не надо, это было очень сложное государство, - заявил российский премьер в интервью местным телеканалам. - Молодежь порой говорит, что хочет там очутиться. Но где очутиться? У пустой полки в магазине или в очереди за сапогами? Молодые люди даже представить себе не могут, что ведь практически ничего не было, даже в таком городе, как Ленинград".

Медведев добавил, что "абсолютное большинство современной молодежи там просто не смогло бы жить, современной молодежи там было бы крайне неуютно".

Глава правительства РФ признал, что в советском государстве были определенные социальные гарантии, "и об этом нужно помнить и какие-то элементы брать на вооружение сегодня": "Но нельзя идеализировать и эти гарантии. Система здравоохранения была бесплатная, но вопрос в том, какая. Медосмотры в школе, например, я помню, заключались лишь в том, что мерили вес и рост".

В то же время, по его словам, "многие вещи, действительно, были устроены по-своему рационально, система образования была в целом неплохая, и отдельные элементы этой системы нужно копировать".

Резюмируя, глава российского кабмина отметил, что "вернуться в прошлое невозможно, надо смотреть вперед": "Но ни в коем случае прошлое нельзя зачеркивать. Советский Союз - это наша история - противоречивая, но очень важная".