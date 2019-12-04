США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции против 17 человек, в числе которых граждане России и Украины. Также санкционные ограничения наложены на семь российских компаний, сообщает ТАСС.

Ограничения связаны с кибербезопасностью. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства финансов США.

Уточняется, что санкции введены против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которых власти страны обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp, якобы нанесшей ущерб в размере $100 млн. В то же время Минюст США утверждает, что российский хакер пытался украсть $220 млн с банковских счетов.