Всеобщая забастовка во Франции: столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения наблюдаются в Париже, Лионе, Бордо, Нанте и нескольких других городах, передает «Интерфакс» со ссылкой на французскую прессу.

По этим данным, протестующие поджигают дымовые шашки, бросают в правоохранителей разные предметы. В Лионе полицейские задействовали слезоточивый газ против активистов, в Париже задержаны 65 человек.

5 декабря во Франции проходит крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка. В результате протестов значительно нарушена работа транспорта по всей стране. В Париже полностью закрыты 11 линий метро, отменена большая часть пригородных парижских электричек RER (линии A и В), циркулируют лишь 30% автобусов и трамваев.

Поводом недовольства бастующих во Франции, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.