США обещают $5 миллионов за российского хакера

Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию гражданина России Максима Якубца, которого американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США.

В ведомстве отметили, что Якубцу предъявили обвинение в хакерстве и мошенничестве 12 ноября в Питтсбурге. Фигурантом дела также стал россиянин Игорь Турашев. Предполагается, что в настоящее они проживают в Москве.

По данным Reuters, двое мужчин обманным путем присваивали деньги и собственность, устанавливая вредоносные ПО Bugat на различные компьютеры для хищения личной и финансовой информации пользователей. Группировка действовала с ноября 2011 года. Эксперты оценили ущерб в 70 миллионов долларов. Агентств пишет, что хакеры заразили вредоносной программой сотни тысяч компьютеров по всему миру. Американские власти считают, что группировка Evil Corp виновна в «худших хакерских атаках» за последнее десятилетие.