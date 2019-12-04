Ильхам Алиев создал новую комиссию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании комиссии в связи с реализацией и координацией исполнения пилотных проектов по строительству электростанций в сфере возобновляемых источников энергии (ветряной и солнечной энергии).

Как сообщает официальный сайт главы государства, председателем комиссии назначен министр энергетики Пярвиз Шахбазов. В состав комиссии включены заместители министров экономики, финансов, юстиции, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, а также заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре, заместитель главы Центробанка, президент ОАО «Азерэнержи», председатель ОАО «Азеришыг».

Комиссии поручено в месячный срок представить президенту страны предложения по: выделению земельных участков для реализации таких проектов; предоставлению госгарантий, предусмотренных для инвесторов, госгарантий на выполнение обязательств по контрактам с инвесторами.

Кроме того, комиссия с привлечением международной консалтинговой компании в течение 4 месяцев должна подготовить предложения по договорам о продаже электроэнергии, договорам о подключении электростанций к электросети, госгарантиям на реализацию проектов и прочих требуемых договоров.

Комиссии также предписано в течение одного месяца представить президенту предложения по подключению электростанций в рамках проектов ВИЭ к электросети и по усилению электросети в связи с ее интеграцией с возобновляемыми источниками энергии.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование для привлечения международной консалтинговой компании.