Экс-главу МВД Туркмении отправили в тюрьму на 15 лет

Экс-министра внутренних дел Туркмении Исгендера Муликова и бывшего главу миграционной службы Мейлиса Нобатова приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сегодня сообщило издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на собственные источники.

3 декабря обритых Муликова и Нобатова, произносящих покаянные речи, показали в телеэфире. Однако не сообщалось, к каким срокам они приговорены, пишет Fergananews.

По словам источников «Хроники Туркменистана», приговор был вынесен 29 ноября. Муликов и Нобатов уже находились в тюрьме Овадан депе, где их и снимали для телевидения. Судебное заседание прошло заочно. Источникам стало известно, что, согласно материалам дела, у Муликова была вторая жена по имени Гульшат и он купил ей трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. На ее счет в одном из российских банков переводились крупные суммы. Была вторая жена и у Нобатова, ее звали Бибиджемал. Нобатов купил ей четырехкомнатную квартиру в Ашхабаде и автомобиль Mercedes-Benz, а также дарил ей деньги и драгоценности. Родственников Бибиджемал задержали в Индии за контрабанду золота.