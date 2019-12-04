Древнейший в мире храм отыскали в Турции

Археологи при проведении раскопок на юго-востоке Турции обнаружили руины сооружения возрастом около 12 тысяч лет, которое, вероятно, является самым древним храмом в мире. Об открытии сообщает Daily Sabah.

Находка была сделана на археологическом участке Бончуклу Тарла в Даргечитском районе, расположенном в юго-восточной провинции Шанлыурфа. Его история восходит к периоду неолита.