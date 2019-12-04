Древнейший в мире храм отыскали в Турции
Археологи при проведении раскопок на юго-востоке Турции обнаружили руины сооружения возрастом около 12 тысяч лет, которое, вероятно, является самым древним храмом в мире. Об открытии сообщает Daily Sabah.
Находка была сделана на археологическом участке Бончуклу Тарла в Даргечитском районе, расположенном в юго-восточной провинции Шанлыурфа. Его история восходит к периоду неолита.
Раскопки там были начаты в 2012 году. В результате археологи раскопали остатки сооружения, возраст которого оценивается примерно в 12 тысяч лет. По своей архитектуре этот объект напоминает древний храм, ранее обнаруженный в Гебекли-Тепе. Пока остается только гадать, какой народ построил этот культовый объект.
"Находка доказывает, что первые поселенцы в этом районе были верующими, - говорит руководитель раскопок Ибрагим Озкошар, ректор Университета имени Мардина Артуклу. - Эта область важна с точки зрения того, что она могла быть одним из первых поселений человечества".