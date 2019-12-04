Мамедъяров эмиссару Евросоюза: вывести армянские войска из Карабаха и вернуть беженцев
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе провел встречу со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, на которой представил позицию официального Баку по процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Согласно информации, Эльмар Мамедъяров рассказал Тойво Клаару о переговорах с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, прошедших днем ранее.
«Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность урегулирования конфликта согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН . По его словам, для решения конфликта необходимо вывести армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана, обеспечить возвращение азербайджанских беженцев на свои земли», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.