США обвинили Иран в убийстве тысячи протестующих

Госдепартамент США обвинил Тегеран в убийстве не менее тысячи человек с начала протестов. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы видели сообщения об убийстве многих сотен человек в Тегеране и его окрестностях. По мере того как правда просачивается, кажется, что режим мог убить более тысячи иранских граждан с начала протестов", - сказал заявил Хук, отметив, что в числе убитых более 12 детей.

Кроме того, он отметил, что тысячи человек были ранены, тысячи помещены в тюрьмы, где их подвергают неподобающему отношению и пыткам, передает РИА Новости. "США призывают немедленно освободить всех политических протестующих из тюрем", - заключил американский дипломат.

В свою очередь, власти Исламской Республики называют США организаторами беспорядков, а их целью – подрыв безопасности ИРИ.