Юной шведской экоактивистке Грете Тунберг, которая отказалась от полетов на самолетах из-за вредных выбросов, предложили добраться из Лиссабона в Мадрид на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата верхом на осле, передает ТАСС.

С таким предложением выступило объединение жильцов испанского населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна. Там уточнили, что они готовы предоставить экоактивистке животное, потому что «осознают важность повышения осведомленности мира о состоянии окружающей среды».

Кроме того, в своем заявлении представители объединения отметили, что хотят, чтобы Грета лично познакомилась с одним «из способов, которым тысячи людей пользовались на протяжении веков» для передвижения.

Расстояние между Лиссабоном и Мадридом составляет более 600 километров.