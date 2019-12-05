Сопредседатели призвали Азербайджан и Армению «вести добросовестные переговоры»

Сопредседатели-главы делегаций положительно отмечают относительно низкий уровень насилия на линии соприкосновения и международной границе, а также благодарят стороны за полное использование прямых коммуникационных связей между ними для снижения риска эскалации, как это было согласовано главами МИД в ходе консультаций в Вашингтоне в июне.

«Мы приветствуем конкретные шаги, предпринятые в прошлом году для снижения напряженности и подготовки населения к миру, как договорились министры в Париже и как призвали страны-сопредседатели в Миланском заявлении в декабре 2018 года. Мы высоко оцениваем усилия по осуществлению гуманитарных мер, которые обсуждались лидерами во время их встречи в Вене в марте и которые были разработаны министрами иностранных дел в Москве в апреле, в частности недавно завершившийся обмен журналистами и одновременное освобождение заключенных 28 июня», - говорится в документе.

Отмечая, что такие усилия играют важную роль в создании атмосферы, способствующей переговорам по существу для достижения мирного урегулирования, главы делегаций призывают к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер и мер безопасности.

Сопредседатели-главы делегаций настоятельно призывают стороны безотлагательно предпринять конкретные шаги по выполнению ранее достигнутых соглашений о гуманитарных мерах и мерах безопасности.

«Принимая во внимание ужасные страдания погибших, мы призываем стороны удвоить усилия, чтобы помочь Международному комитету Красного Креста в обмене данными о пропавших без вести лицах, как об этом заявили два лидера на саммите в Париже в октябре 2014 года. Признавая существенный вклад личного представителя действующего председателя в поддержание прекращения огня, мы отмечаем необходимость возобновления дискуссий по расширению миссии мониторинга личного представителя действующего председателя, о чем стороны договорились в 2016 году.

Мы приветствуем намерение глав МИД Азербайджана и Армении вновь встретиться в начале 2020 года под эгидой сопредседателей, чтобы активизировать переговоры по ключевым вопросам мирного урегулирования и содействовать дальнейшим переговорам на самом высоком уровне», - отмечается в заявлении.

Сопредседатели-главы делегаций вновь отмечают, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться, в частности, на принципах Хельсинкского Заключительного акта о неприменении силы или угрозе применения силы, территориальной целостности, равных правах и самоопределении народов, и напоминают о совместном заявлении глав делегаций стран-сопредседателей и министров иностранных дел Азербайджана и Армении, сделанном на заседании Совета министров ОБСЕ в Афинах в 2009 году, которое впоследствии было одобрено Советом министров ОБСЕ.

Как отмечается, в него также должны быть включены дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах.

Сопредседатели-главы делегаций, еще раз подчеркивают, что статус-кво является неприемлемым и не может быть военного решения конфликта. «Поэтому мы призываем стороны вести добросовестные переговоры по существу без искусственных задержек или условий. Сопредседатели, главы делегаций, выражают убежденность в том, что формат Минской группы ОБСЕ остается незаменимым центром усилий по достижению устойчивого урегулирования. Мы призываем стороны сотрудничать друг с другом и с сопредседателями Минской группы, которым мы поручим продолжить их посреднические усилия»,- говорится в документе.