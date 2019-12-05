Эльмар Мамедъяров: Армения отказалась от предложения Азербайджана

Армения отказалась от обмена удерживаемых в Нагорном Карабах е азербайджанских граждан по принципу «всех на всех», сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в Братиславе на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«К сожалению, за минувший со встречи в Милане год не могу сказать о прогрессе в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. На линии фронта сегодня относительно спокойно, но все равно прогресса в переговорах нет, несмотря на то, что и сопредседатели МГ ОБСЕ заявляют о неприемлемости статус-кво. Армения даже отказалась от обмена удерживаемых в Карабахе азербайджанских граждан по принципу «всех на всех», - заявил глава МИД Азербайджана.

По словам Эльмара Мамедъярова, в течение последнего года руководство Армении постоянно выступало с провокационными заявлениями, которые последовательно были направлены на срыв переговорного процесса.

Министр подчеркнул, что Армения пытается изменить формат переговоров: «В документах ОБСЕ от 24 марта 1992 года однозначно указано, что сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан, а азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха являются заинтересованными сторонами. При этом Ереван пытается представить армянскую общину как «народ Нагорного Карабаха», тем самым отрицая наличие азербайджанской общины. Цель таких действий – законодательно оформить этническую чистку».