Главная сделка года станет крупнейшей в истории

Согласно информации, размещение пройдет по верхней границе установленного диапазона. Одна акция будет стоить 8,53 доллара, что позволит выручить за выставленный на продажу пакет 25,6 миллиарда.

Сделка по первичному размещению акций (IPO) нефтяной госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco станет крупнейшей в истории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Таким образом, нефтяная компания из Саудовской Аравии превзойдет показатель, достигнутый Alibaba в 2014 году, когда китайский ретейлер получил в ходе размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) $25 млрд.

Вся Saudi Aramco будет оценена в 1,7 триллиона, что позволит ей с большим запасом опередить Apple, нынешнего лидера по капитализации. Однако этот уровень все равно значительно ниже изначальных планов властей королевства, которые ожидали оценки не менее чем в два триллиона долларов.

Саудовская Аравия несколько раз откладывала выход на IPO. В последний раз это произошло после атаки беспилотников на завод и месторождение нефти. Тогда Saudi Aramco пришлось временно сократить добычу в два раза. Из-за возможности повторных атак международные инвесторы снизили оценку компании.

Чтобы размещение не прошло по слишком низкой цене, Эр-Рияд решил сосредоточиться на региональных инвесторах и отказался от услуг крупнейших мировых фондов. Средства от IPO Saudi Aramco должны пойти в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии. В дальнейшем их направят на диверсификацию экономики и снижение зависимости от экспорта нефти.