Владимир Зеленский попал на обложку Time

Как пишет РБК, под фотографией Зеленского размещена надпись: «Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом». Свежий выпуск журнала будет доступен уже 16 декабря.

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер появился на обложке свежего номера международной версии журнала.

В статье журналисты расскажут, что в США демократы считают Зеленского жертвой превышения полномочий Трампа. Именно по этой причине американскому президенту "светит" импичмент. Журналисты считают, что республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

Также в статье обсудят вопрос отношений Зеленского и президента РФ Владимира Путина, так как глава Украины хочет достичь своей главной цели - прекращения войны в Донбассе.