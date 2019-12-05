Импичмент Трампа: золото дорожает

Как пишет издание ПРАЙМ, по состоянию на 18:32 (мск) цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,55 доллара, или на 0,1%, до 1481,65 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,31% — до 16,986 доллара за унцию.

Спрос на золото растет в условиях политической неопределенности, которая возросла на фоне новостей об импичменте Трампа. Ранее в четверг спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. При этом Белый дом отметил, что рассчитывает на честный процесс по импичменту в Сенате.