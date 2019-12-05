$15 миллионов за информацию о командующем "Аль-Кудс"

Администрация США предлагает денежное вознаграждение в размере до $15 млн за информацию об одном из командующих спецслужбой "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Абдоллахе Резе Шаллахи. Об этом заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о награде в размере "до $15 млн за информацию о финансовой деятельности, связях и компаньонах Абдоллаха Резы Шаллахи".