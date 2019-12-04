Трамп пригрозил странам НАТО

Президент США Дональд Трамп пообещал принудить страны, которые не платят в бюджет НАТО, переводить от 2% ВВП альянсу с помощью торговых рычагов.

"Если страны не вносят в НАТО 2% (от ВВП), США, возможно, придется предпринимать некоторые вещи, связанные с торговлей", - сказал американский лидер.

Соединенные Штаты до настоящего времени платили 22% из сравнительно скромного прямого бюджета НАТО в $2,5 млрд. Ранее члены НАТО согласились, чтобы США платили 16% наряду с Германией, пишет РИА Новости.