В Париже в ходе протестов ранен турецкий журналист

В Париже при столкновениях полиции и манифестантов ранен фотокорреспондент Anadolu Мустафа Ялчин. Об этом сообщает само турецкое агентство.

Отмечается, что выпущенная полицейскими газовая капсула пробила покрытие специальной защитной маски на лице журналиста. В результате полученного в глаз ранения у него началось кровотечение. Прибывшими на место инцидента сотрудниками медицинских служб пострадавшему была оказана помощь. В настоящее время Ялчин продолжает курс лечения в больнице.

Массовые протестные акции против пенсионной реформы проходят во многих городах Франции. Организаторами манифестаций выступают крупнейшие профсоюзы Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы 6 тысяч полицейских и жандармов. Число участников охвативших Францию акций протеста против пенсионной реформы достигло 500 тысяч человек. По данным профсоюзов, в одном только Париже на улицы вышли 250 тысяч манифестантов.