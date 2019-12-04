Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса ASAN Həyat в Шемахе. Как сообщает АзерТадж, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев проинформировали главу государства о комплексе.

Строительство комплекса, заказчиком которого является Госагентство, а подрядчиком - компания Kristal Abşeron, было начато в июне 2018 года. Комплекс будет обслуживать около 450 000 жителей Шамахинского, Гобустанского, Исмаиллинского, Агсуинского и Гёйчайского районов.

В центр службы ASAN различные государственные органы, а также частные компании и предприятия будут предоставлять более 320 услуг. Президент Ильхам Алиев встретился с сотрудниками комплекса.

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