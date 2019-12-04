Сенатор-республиканец заблокировал резолюцию о «геноциде армян»

Американский сенатор-республиканец Кевин Крамер заблокировал по просьбе Белого дома голосование в Сенате по резолюции о признании так называемого «геноцида армян», сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Лондоне переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Полагаю, что сейчас неподходящий момент для принятия этой резолюции. Эта резолюция наносит ущерб дипломатическим усилиям администрации Трампа», - приводит издание слова из выступления политика в Сенате.

Ранее голосование по резолюции блокировали сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Дэвид Пердью.

Проект резолюции предполагает признание событий 1915 года в Османском государстве в качестве так называемого «геноцида армян», пишет Anadolu. Документ был предложен сенатором от Демократической партии США Робертом Менендесом. Любой из членов Сената США вправе блокировать голосование по проектам резолюций.