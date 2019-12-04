Замерзшая в горах учительница ожила после шестичасовой остановки сердца

В начале ноября женщина и ее муж отправились в поход в горы в районе Жироны, неподалеку от испанско-французской границы. С наступлением непогоды женщина потеряла сознание. Супруг рассказал, что у нее отсутствовал пульс, дыхание и вообще признаки жизни. В момент прибытия спасателей температура тела Мэш опустилась до 18 градусов по Цельсию, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia.

34-летняя учительница Одри Мэш выжила после остановки сердца, которая продолжалась более шести часов. Врачи назвали этот случай исключительным и уникальным.

Для реанимации женщины в клинике была задействована система экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), с помощью которой сердечную деятельность все же удалось восстановить. Кровь Одри во время процедуры также постепенно нагревали. Когда температура тела женщины поднялась до 30 градусов, врачи применили дефибриллятор, чтобы запустить ее сердце.

К удивлению медиков, у женщины не наблюдалось каких-либо неврологических осложнений, за исключением потери чувствительности пальцев, в результате чего ей пришлось купить новые брюки из-за возникших проблем с застегиванием пуговиц. По словам сотрудника клиники Эдуарда Аргудо, ключевым фактором для реанимации британки стало состояние ее мозга: "Наступило быстрое охлаждение мозга, и его потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца".