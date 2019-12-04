- В наступающем, 2020 году произойдет знаменательное событие - Азербайджан отметит юбилей своего выдающегося сына, одного из основоположников независимой азербайджанской журналистики, телерепортерской школы, Национального героя Чингиза Мустафаева... Вы как брат и коллега павшего на полях сражений героя немало сделали для увековечивания памяти отважного журналиста.

С именем Чингиза связана и первая не только в Азербайджане, но и во всем регионе станция FM - 102 ÇM. Эта уже легендарная радиостанция когда-то была самой популярной в стране. Понятно, что с ANS TV возникли какие-то проблемы политического характера, но почему прекратило свою деятельность радио?

- Это до сих пор остается странной загадкой и для нас. Этот вопрос мы неоднократно задавали принявшим такое решение чиновникам из Национального совета по телевидению и радио (НСТР), но вразумительного ответа, основанного на четкой законодательной базе, так и не получили. И дело даже не в том, что ANS ÇM – первая на Кавказе и в Средней Азии FM-радиостанция, созданная именно в Азербайджане. Хотя в других странах такого рода явления считаются историческими, и появившиеся на заре независимости ТВ и радио считаются национальным достоянием. Важно то, что это было единственное СМИ, которое носило имя журналиста и Национального героя, погибшего на фронтах Первой Карабахской войны. Это имело очень большое значение для патриотического воспитания молодежи. И если в соседних странах кумирами молодого поколения были рок-музыканты, спортсмены, актеры, в Азербайджане, потерявшем в результате агрессии Армении 20 процентов своей территории, таким кумиром, благодаря в том числе и радио ANS ÇM, стал журналист, погибший в боях за Родину.

Не могу не заострить внимание на той части вопроса, который касается вовлеченности ANS TV в проблемы политического характера, ибо это не соответствует действительности. Все прекрасно знают, что ANS никогда не занималось политикой, и сейчас этим не занимается, и не будет никогда заниматься. Невмешательство в политику - наше кредо и завет наших родителей, которых мы почитаем больше всего на свете.

- На днях в соцсетях и СМИ появилась еще одна неприятная информация. Упорно муссируются слухи, что кто-то хочет выставить на продажу частоту радиостанции, связанной с именем Чингиза. Неужели это правда? И что вы собираетесь предпринять, чтобы предотвратить эту чудовищную акцию, которая может бросить тень на память о павшем герое накануне его юбилея?

- Да, мы знаем, что объявлен тендер на получение лицензии на радиочастоту 102 FM, что породило у нас еще большее недоумение, потому что в Азербайджане, по сравнению с соседними странами, число радиостанций FM не так уж велико. Соответственно в диапазоне FM есть много свободных, неиспользуемых радиочастот, на которых можно учредить еще 30-40 радиостанций. Почему нужно было объявлять тендер именно на частоту 102 FM?

Может, кто-то считает эту частоту своего рода «намоленным местом»? (смеется). Но несмотря на загадочное решение НСТР, мы решили принять участие в тендере на получение лицензии на частоту, которой владели. Чиновники НСТР были не на шутку обескуражены, когда мы пришли сдавать документы для тендера. Видимо, из-за этой растерянности они 20 дней отказывались принимать документы, мотивируя это различными бюрократическими причинами. Например, отсутствие нотариально заверенной ксерокопии оригинала удостоверения личности и прочее. Но то, что в конечном итоге наши документы были приняты, мы связываем с последними кадровыми изменениями, которые произвел президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Администрации главы государства. В итоге чиновники из НСТР неожиданно заявили, что документы, оказывается, в полном порядке и уже приняты, что позволяет нам принять участие в тендере. Посмотрим, что будет дальше.

- Как обстоят дела с возобновлением деятельности телеканала ANS? Вы неоднократно обращались с просьбой о восстановлении телеканала к политическому руководству страны. Вам ответили?

- Это еще одна тайна за семью печатями (смеется). Как вы знаете, то, в чем нас обвиняли и за что отобрали лицензию, было полностью опровергнуто Генпрокуратурой республики. Что касается восстановления – то вся команда ANS остается на своем месте как внутри страны, так и за ее пределами, и мы в состоянии возобновить вещание любимого азербайджанским народом телеканала. Но, к сожалению, решение о возобновлении работы ANS TV принимаем не мы.

- На протяжении 20 лет журналистская команда ANS играла ключевую роль в формировании независимой и самодостаточной азербайджанской журналистики. Многие, если не большинство коллег по цеху вышли из кузницы ANS. Как вы оцениваете нынешнее состояние нашей журналистики? В свое время локомотивом ANS, как и других ведущих СМИ, была креативная и прогрессивная молодежь, чего не скажешь о нашем времени. Почему сегодня журналистика перестала быть привлекательной для молодежи? Страна стала бедна на события, либо это проявление нового феномена самовыражения - соцсетей?

- Я помню, как после гибели Чингиза и появления ANS TV число желающих поступить на журналистский факультет Бакинского госуниверситета было несравнимо больше, чем на традиционно популярные в Азербайджане юридический и востоковедческий факультеты. Наверное, потеря интереса к профессии вызвана тем, что молодежь не видит перспектив в этой сфере. Да и состояние, и условия работы современной азербайджанской журналистики, мягко говоря, оставляют желать лучшего и малопривлекательны для молодых людей. Что же касается цифровой революции и социальных сетей, то с уверенностью можно сказать, что цифровизация беспощадно вносит изменения в содержание и суть многих (если не всех) профессий. Теперь, можно сказать, каждый сам себе журналист. Все могут публиковать свои мысли, фотографии, видео в своих аккаунтах ежесекундно. Представители любых профессий и даже те, кто не имеет никакой профессии, благодаря многочисленным соцсетям становятся «журналистами» по своему желанию. Удручает только то, что правила правописания, к сожалению, становятся «пережитком прошлого». Написать W вместо Ş, Ch вместо Ç, E вместо Ə – совершенно нормальное для соцсетей явление. Такое впечатление, что смартфоны и компьютеры в четвертый раз за последние сто лет меняют азербайджанский алфавит. О соблюдении законов орфографии и пунктуации вообще говорить не приходится. Такая вот квази-журналистика… И все это, естественно, последствия деградации отечественной журналистики, в частности, и социальной культуры в целом. Слава Аллаху, что в случае с азербайджанской культурой и журналистикой это искусственно насажденная деградация, то есть упрощение, снижение разнообразия, первые признаки полного исчезновения культурных практик не являются естественным проявлением азербайджанских национальных характеристик. Это просто реакция нашего общества на процессы, управляемые представителями сословий, в задачу которых входило снабжение государства более примитивными средствами жизнеобеспечения.

Убежден, что человек с задатками земледельца не способен воевать или заниматься литературой профессионально и никогда не сможет этому научиться. Он будет заниматься земледелием всю жизнь - на какой бы высокий пост его ни выдвинули. Но, к счастью, последние перестановки в руководстве страны и тот факт, что мы живем в Азербайджане, а у этой страны издревле могучий культурный потенциал, дает надежду и может позволить использовать процесс деградации для трансформации ее в эволюцию процесса развития страны. Так, к примеру, деградация и разложение феодального строя привели к созданию более перспективного капиталистического строя. Надо просто работать и стараться на благо страны, и все будет хорошо. Я в этом смысле оптимист.

- В нашем реальном Азербайджане есть два мировоззренческих и при этом взаимоисключающих друг друга подхода к принципам деятельности свободной и ответственной журналистики. Если адепты пресловутого государственного подхода уверены, что журналистика должна служить стране и обществу, то сторонники независимой четвертой власти признают лишь один-единственный ориентир - читательскую аудиторию. Вспоминая знаменитый афоризм Томаса Джефферсона, хотел бы спросить и вас: что бы выбрали вы лично - правительство без прессы или прессу без правительства? Хотя порой так и хочется возразить Джефферсону, что спустя несколько веков человечество придумало новую модель - сильное правительство с сильной прессой. Что надо сделать нашему сильному правительству для создания сильной прессы?

- Очень злободневный подход к формулировке вопроса. Считаю, что понятия «Журналистика, служащая Стране и Обществу» и «Журналистика, служащая Аудитории» - это тавтология, то есть одно и то же. Страна, Общество – это и есть наша Аудитория, за увеличение которой мы постоянно боремся… Что же касается Джефферсона, не знаю, почему он поставил себя перед таким выбором. Ведь именно Томас Джефферсон добился того, что США стали первым в мире государством, у которого, как вы правильно заметили, Сильное Правительство и Сильная Журналистика. Это коэволюционный метод развития, формирующий систему взаимных адаптаций, так называемых коадаптаций, которые в свою очередь оптимизируют устойчивое взаимодействие сторон. В результате получается могущественное правительство с устойчивой иммунной системой, конструктивная оппозиция, счастливый и благодарный народ и выражающее идеи справедливости государство, умеющее себя защитить от внутренних и внешних врагов.