Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встала во время исполнения гимнов Казахстана и Германии в рамках встречи с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.

«Ангела Меркель оставалась на своем месте. Канцлер продолжала сидеть и тогда, когда звучал гимн Германии», — сообщает Sputnik Казахстан.

«Ранее у Меркель было несколько публичных приступов сильной дрожи. Видимо, поэтому во время визитов лидеров она решила сидеть на стуле. После торжественной церемонии Токаев и Меркель направились на переговоры», — говорится в видеоролике, опубликованном изданием.

Токаев, в свою очередь, тоже не вставал во время прослушивания государственных гимнов.