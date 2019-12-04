Королева красоты разбилась в ДТП

Обладательница титула «Мисс Пакистан» 2012 года, участница конкурса красоты «Мисс Земля» Заниб Навид погибла в автомобильной аварии в американском штате Мэриленд, пишет New York Post.

32-летняя женщина находилась за рулем своего автомобиля Mercedes CL2. Она двигалась около полуночи по автомагистрали и на повороте не смогла справиться с управлением машины. В итоге автомобиль Навид врезался в дорожное ограждение, перевернулся и вылетел на встречную полосу. Заниб Навид выбросило из салона, она погибла на месте ДТП.

Как сообщает местная полиция, в крови Навид следов алкоголя не обнаружили.