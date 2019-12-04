Трамп попросил демократов поскорее объявить ему импичмент

Президент США Дональд Трамп призвал демократов как можно скорее объявить ему импичмент. Тем самым быстрее начнется и судебное слушание в отношении американского лидера. Об этом Трамп заявил в Twitter.

«Если вы намерены объявить мне импичмент, сделайте это сейчас и быстро, чтобы можно было провести справедливое разбирательство в сенате и наша страна могла вернуться к делам», — написал он.