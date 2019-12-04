Трамп попросил демократов поскорее объявить ему импичмент
Президент США Дональд Трамп призвал демократов как можно скорее объявить ему импичмент. Тем самым быстрее начнется и судебное слушание в отношении американского лидера. Об этом Трамп заявил в Twitter.
«Если вы намерены объявить мне импичмент, сделайте это сейчас и быстро, чтобы можно было провести справедливое разбирательство в сенате и наша страна могла вернуться к делам», — написал он.
Ранее в четверг спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента, так как «президент не оставляет другого выбора». В случае, если Палата представителей предъявит Трампу импичмент, над президентом США должен будет пройти судебный процесс. Для отстранения главы Белого дома от должности необходимо, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.