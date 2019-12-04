Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК+

Цены на нефть опускаются в пятницу в ожидании министерской встречи стран ОПЕК+. Накануне прошло заседание государств ОПЕК, по итогам которого не было объявлено о принятии каких-либо решений, пишет MarketWatch.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $63,16 за баррель, что на $0,23 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,39 (0,62%), до $63,39 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,16 (0,27%) - до $58,27 за баррель. По итогам торгов в четверг цена контракта составила $58,43 за баррель, не изменившись по сравнению с предыдущей сессией.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в четверг неожиданно рекомендовал увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,7 млн б/с.