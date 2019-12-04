Турал Эфендиев родился в Баку в 1981 году в семье известного драматурга, народного писателя Азербайджана Ильяса Эфендиева. У него два высших образования – экономическое и в области культуры и искусства. По обеим специальностям Турал имеет степень магистра, а также степень доктора философии по культуре и искусству и ученое звание доцента.

Как стало известно haqqin.az, одним из кандидатов на предстоящих выборах в Милли Меджлис Азербайджана станет Турал Эфендиев – президент Международного фонда Ильяса Эфендиева.

Накануне президент И.Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса и проведении новых парламентских выборов 9 февраля 2020 года. Политические партии, неправительственные организации, общественные движения, а также известные среди общественности деятели заявили об участии на предстоящих выборах.

Свою трудовую деятельность Т.Эфендиев начал в банковском секторе Азербайджана. В разные годы занимал руководящие должности в государственном учреждениях в сферах экономики и финансов, страхования, а также экологии и природных ресурсов. Преподавал в учебных заведениях культуры и искусства.

Работая в государственном и неправительственном секторах экономики страны, представлял интересы Азербайджана в ряде стран мира. В последние годы, работая за рубежом, основал Международный фонд Ильяса Эфендиева, президентом которого является по сей день.

Международный фонд Ильяса Эфендиева - европейская международная неправительственная организация, деятельность которой направлена на достижение устойчивого социально-гуманитарного развития общества (более подробно о работе Фонда можно узнать по ссылке: https://afandiyevfoundation.org/).

Являясь президентом Международного фонда Ильяса Эфендиева, Турал Эфендиев успешно реализовал множество международных социально-гуманитарных проектов не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Опыт Фонда в социальной и гуманитарной деятельности, высокий потенциал международных партнерских отношений, подготовка масштабных проектов – все это непосредственная заслуга основателя Фонда, что позволяет ему достойно представлять интересы Азербайджана за рубежом.

Многогранная деятельность Т.Эфендиева дает основание полагать, что в случае своего избрания в Милли Меджлис накопленный им солидный опыт реализации международных социально-гуманитарных проектов, как и опыт работы в государственном секторе, позволят ему успешно применить свои знания и умения в деятельности народного представителя. Именно идея углубления социально-гуманитарных реформ в стране является основой его предвыборной платформы.

Свою кандидатуру в парламент страны Турал Эфендиев выдвигает от избирательного участка № 30 1-го Сураханского избирательного округа (30 Sayli Suraxani Birinci Seçki Dairəsi).

Что ж, пожелаем Туралу Эфендиеву, как и другим молодым кандидатам, успешно провести свою предвыборную кампанию, а в будущем достойно представлять своих избирателей в парламенте страны.