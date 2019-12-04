Отметим, что 26-летний Мамедханифа Ханифзаде является выпускником Лондонской экономической школы и государственного исследовательского университета Великобритании - Роял Холлоуэй. В 2017 году в Лондонском университете Сити защитил диссертацию по специализации публичное (общественное) право.

На этом заводе впервые в истории Азербайджана будут производиться ферросилиций и ферросиликомарганец, а в будущем и феррохром. Таким образом, с открытия первого в Азербайджане завода ферросплавов прошел год. А как сегодня работает это предприятие? Удалось ли ему организовать экспорт продукции? Каковы будущие планы? На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az ответил директор ООО Baku Non Ferrous and Foundry Company Мамедханифа Ханифзаде.

На заводе цветных металлов и ферросплавов ежегодно будут производиться 50 тысяч тонн ферросилиция и 72 тысяч тонн ферросиликомарганца. Продукция завода полностью покроет потребности внутреннего рынка, а также будет экспортироваться за рубеж.

Одним из таких заводов является завод цветных металлов и ферросплавов Baku Non Ferrous and Foundry Company, который является резидентом Сумгаитского химического промышленного парка. Этот завод был открыт при участии президента Ильхама Алиева в ноябре прошлого года.

Одним из важных направлений новой экономической стратегии президента Ильхама Алиева является развитие ненефтяной промышленности Азербайджана. За последние годы один за другим открываются новые заводы для производства конкурентоспособных товаров для экспорта на зарубежные рынки.

- Сначала о Сумгаитском химическом промышленном парке, где расположено предприятие. Какие преимущества вы имеете от того, что являетесь резидентом этого парка? Какие возможности создает парк для инвесторов, которые хотят вложиться в ненефтяную промышленность?

- Как вы знаете, по поручению президента Ильхама Алиева 21 декабря 2011 года был создан Сумгаитский химико-промышленный парк. Этот парк был создан с целью развития конкурентноспособной промышленности на основе высоких технологий, поддержки предпринимательства, обеспечения продолжительного развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

Сумгаитский химический промышленный парк является территорией, обладающей необходимой инфраструктурой и структурами управления, и используемой для производства конкурентоспособной продукции и услуг, а также способствующей развитию предпринимательства.

Наша компания также учла преимущества этого парка и предлагаемые инвесторам льготы и построила свой завод в Сумгаитском химическом промышленном парке.

Как и другие резиденты парка, наша компания в течение 7 лет освобождена от налогов на недвижимость, землю и прибыль, в том числе от НДС и таможенных пошлин на импортируемую технику и технологическое оборудование. Все эти льготы и созданные в парке условия создают довольно выгодные условия для инвесторов, которые хотят вложиться в ненефтяную промышленность.

- С начала деятельности предприятия прошел год. Какой объем продукции произведен за этот период? Что вы можете сказать о планах развития завода и его производственной мощности?

- Да, 16 ноября 2018 года президент Ильхам Алиев принимал участие на открытии нашего завода, и с тех прошел целый год. С гордостью могу сказать, что мы довольны достигнутыми результатами.

Наше предприятие, как видно из названия, предназначено для производства ферросплавов и будет состоять из трех частей. В настоящее время закончена 1 часть и 51 миллион долларов был инвестирован в наше производство. Однако проект состоит из трех частей и для сдачи всех трех частей в эксплантацию предусмотрены инвестиции общим объемом в 110 миллионов долларов.

Только за прошлый год было произведено 25 тысяч тонн ферросилиция (FeSi). После сборки трех дополнительных плавильных печей в них будет производится феррохром (FeXr), ферромарганец (FeMn) и ферросиликомарганец (FeSiMn) и годовой объем производства составит 80 тысяч тонн.

- В Азербайджане впервые открывается завод ферросплавов и с этой точки зрения немногим знакомо это название. Так что же такое ферросплавы и какое значение они имеют в черной металлургии? Почему открытие этого завода должно считаться важным для металлургической промышленности Азербайджана?

- Ферросплавы — сплавы железа с другими элементами (Cr, Si, Mn, Ti и др.), применяемые, главным образом, для раскисления и легирования стали (напр. феррохром, ферросилиций). Эти ферросплавы в основном используются в черной металлургии для производства стали и чугуна и предназначены для получения различных механических свойств этих продуктов. Для того, чтобы подчеркнуть важность завода ферросплавов достаточно напомнить, что невозможно представить производство стали и чугуна без этих сплавов.

В обычной стали их содержание не должно превышать 0,3%, исключая силиций и марганец. В легированной и в высоколегированной стали их содержание превышает 0,5%. В качестве примера ферросплавов можно привести ферросилиция, ферромарганец, ферросиликомарганец, ферровольфрам, феррованнадиум, ферромолибден, феррокобальт и т.д. Эти сплавы добавляются после железа вторым элементом в состав стали, и определяют и улучшают механические свойства стали: предел текучести, жесткость, ударопрочность, коррозионную стойкость, жаростойкость и стойкость к минусовым температурам.

- А в каком технологическом порядке производятся ферросплавы на заводе?

- Наш завод производит ферросплавы в рудно-восстановительных электродуговых печах. Как следует из названия, руды этих химических элементов используются в виде рудно-сульфидных соединений, распространенных в природе при добыче полезных ископаемых. Конкретно наше предприятие использует железную руду, кварцит (кремнезем) и уголь.

- А как обстоят дела с экспортом ферросплавов? Есть ли спрос на продукцию завода на зарубежных рынках?

- Я должен отметить, что на основе современных технологий наш завод производит ферросплавы, конкурентноспособные на мировых рынках. В результате чего есть спрос на нашу продукцию. По рекомендации и указанию президента Ильхама Алиева 95% нашей продукции идет на экспорт. В частности, в Турцию, Россию, Грузию, Украину, Казахстан, Италию, ОАЭ, Македонию, Японию, США, Канаду, Египет и другие страны. Оставшуюся часть покупает у нас крупнейший производитель стали на Кавказе ООО Baku Steel Company.

- А не испытываете ли вы недостаток в специалистах? Ведь производство ферросплавов – это новая производственная сфера для Азербайджана, в результате чего найти опытных специалистов должно быть трудно?

- Во время официального открытия завода, согласно рекомендациям президента, успешно осуществляется подготовка профессиональных специалистов для новых сфер производства. Так, за год наша компания привлекла свыше 10 опытных зарубежных специалистов для подготовки местных кадров. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что в Азербайджане есть местные специалисты, которые могут производить ферросплавы. В настоящее время в нашей компании трудятся 150 работников, а после окончания строительства свыше 600 человек будут заниматься непосредственно производством. Средняя зарплата наших работников составляет 1175 манатов в месяц.

От имени нашей компании могу сказать, что эта новая производственная сфера стала продуктом успешной экономической политики президента Ильхама Алиева, проводимой в ненефтяной сфере. Этим самым Азербайджан впервые вошел в немногочисленный ряд стран, производящих ферросплавы. От имени нашего коллектива выражаем глубокую благодарность главе государства.