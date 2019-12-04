Микаил Джаббаров о росте грузоперевозок по Баку-Тбилиси-Карс

В будущем ежегодный объем грузоперевозок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс составит более 15 миллионов тонн. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает Trend с мероприятия, посвященного 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и XIV заседанию Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСECA.

Он отметил, что БТК играет и будет играть большую роль в расширении связей между странами.

"В настоящее время объем грузоперевозок данной железнодорожной линии составляет шесть миллионов тонн, а пассажироперевозок - один миллион человек", - заявил Джаббаров.

Отметим, что в Баку шестого декабря проходит международная конференция, посвященная 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и XIV заседание Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСЕСА.

В мероприятиях принимают участие официальные представители стран-членов TRAСEСA и стран-наблюдателей, представители международных организаций.