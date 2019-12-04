В Британии расследуют гибель российского миллиардера

Британская полиция начала поиск очевидцев аварии, в которой погиб российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий. Об этом сообщается на сайте правоохранительной службы графства Суррей.

«Мы будем признательны всем свидетелям аварии, если они выйдут на связь с полицией Суррея», — говорится в тексте. Отмечается, что Обретецкий гулял с собакой во время аварии, в которой столкнулись три автомобиля. В заявлении также попросили воздержаться от спекуляций на тему обстоятельств инцидента, чтобы не нанести ущерб расследованию.

О том, что Обретецкий скончался в Лондоне, стало известно 4 декабря. В последние годы бизнесмен с семьей жил в Великобритании.

Дмитрий Обретецкий основал компанию «Магнат» в 1991 году в Волгограде. В настоящее время группа компаний работает на всей территории России и стала официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter&Gamble. Предприниматель также прославился в футбольной среде после матча сборной на Евро-2008 с Нидерландами, оказавшись на фанатской трибуне соперников с большим российским флагом с надписью «Волгоград».