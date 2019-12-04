В России оценили вероятность нового контракта с Турцией по С-400

Высока вероятность, что Россия и Турция подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 «Триумф». Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает Интерфакс.

Шугаев отметил, что стороны планомерно работают над вопросом. По его словам, обе страны хотят продолжать сотрудничество в этой сфере. Он добавил, что Россия готова предложить Турции конкурентные цены по истребителям.