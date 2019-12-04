Сура Надирова – 22-летняя гражданка Азербайджана, молодая мама двоих детей. Накануне рождения второго малыша жизнь Суры буквально разделилась на "до" и "после": ей был поставлен страшный диагноз – рак лимфомы. В надежде на исцеление, девушка вместе с семьей отправилась в Турцию. Баснословная сумма, необходимая для проведения полного курса лечения, и финансовые трудности практически сделали борьбу за жизнь Суры невозможной. Однако, не теряя надежды, семья девушки, находясь в Турции, обратилась в фонд Халюка Левента.

Халюк Левент – известный турецкий рок-музыкант, композитор и филантроп. Он тотчас откликнулся на призыв о помощи юной девушки и, несмотря на плотный гастрольный график, выступил с желанием провести благотворительный концерт в столице Азербайджана. В своем микроблоге в Twitter музыкант обратился к братскому народу и призвал сплотиться для спасения Суры.

Рады сообщить, что при поддержке и организации iTicket.az, Фонда Nargis, A+A events и Elektra Events Hall 7 декабря в 19:00 состоится сольный концерт Халюка Левента в Elektra Events Hall в Баку! Вся сумма, полученная с продажи билетов, будет направлена на лечение Суры Надировой. Отметим, что сумма, необходимая для лечения девушки, составляет 400 000 турецких лир (около 117 тысяч манатов).

Билеты можно приобрести во всех кассах города, а также на сайте www.iticket.az. Приобретайте билеты прямо сейчас, перейдя по ссылке ниже:

https://iticket.az/ru/events/concerts/haluk-levent-charity-concert/15207

Выражаем свою искреннюю благодарность Халюку Левенту за человечность и неравнодушие, а также каждой команде, участвующей в организации концерта абсолютно безвозмездно!

Поможем Суре вместе!