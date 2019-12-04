Ульвия Худиева, Гульнар Алиева 12:08

По инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во всех регионах страны одновременно стартовала кампания по посадке 650 тысяч деревьев в один день, приуроченная к 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Корреспонденты haqqin.az принимают участие в акции по посадке деревьев, которая проходит в поселке Мушвигабад.

Как заявил журналистам руководитель Аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, на акции в поселке Мушвигабад принимают участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, а также большое число горожан. В общей сложности, на территории поселка высажены тысячи деревьев. Данная инициатива — весомый вклад в дело борьбы с изменением климата, которое является глобальным вызовом для всего человечества. Непредсказуемость погодных условий, наносящая серьезный ущерб сельскому хозяйству, повышение уровня мирового океана, увеличивающее риск природных катастроф, истощение запасов пресной воды, а также другие факторы, поддерживающие жизнедеятельность, являются последствиями изменения климата и имеют беспрецедентные масштабы.