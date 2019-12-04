Джаббаров отвечает на претензии Симоняна в Баку

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На 14-м заседании межправительственной комиссии по проекту TRACECA, проходящей в пятницу в Баку, армянская делегация выразила ряд претензий, на что тут же получила ответ от министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян, выступая на конференции, заявил, что не понимает некоторых мероприятий, которые включены в программу конференции. В частности, ему было интересно, почему участники конференции должны были посетить Аллею почетного захоронения в Баку.

«Программа для участников 13-го заседания МПК в Ереване в прошлом году не содержала каких-либо тематических пунктов с политическим подтекстом, хотя полагаю, вам известно, через какие исторические испытания нам пришлось пройти», - сказал Симонян. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров прокомментировал претензии армянской делегации. «Прежде чем мы продолжим конференцию, я бы хотел уточнить дальнейший порядок работы и поблагодарить все делегации за активное участие на юбилейной конференции. Не могу также не коснуться выступления коллег из соседней Армении. Я понимаю их реакцию, думаю, что нужно разделить на две части. Первая - по сути и по содержанию, что дает TRACECA. Хочу поблагодарить всех коллег, которые в своих выступлениях достаточно убедительно, просто и с цифрами выразили свое мнение на этот счет. Со своей стороны считаю своим долгом остановиться на второй части. Во-первых, потому что хорошо понимаю реакцию наших соседей, так как они приехали из Еревана в Баку и своими глазами видят Баку. Я понимаю, что это не так просто, что они видят», - сказал Джаббаров. По его словам, во-вторых, азербайджанская сторона предпочитает конструктивный подход. «Мы знаем, что деструктивный подход более прост, более разрушительный и результаты, к сожалению, этой разрушительной политики видны в соседней стране (Армении –ред.), которая изолирована от большого количества проектов, и она загнала сама себя в тот транспортный и экономический тупик, в котором она сейчас находится и, судя по всему, не хочет выбираться», - отметил он.