Крупнейшая контрабанда кокаина на полмиллиарда долларов
В Польше правоохранительные органы предотвратили рекордную по объемам контрабанду кокаина весом 1850 кг. Как сообщил на брифинге премьер-министр Матеуш Моравецкий, общая стоимость груза составляет 2 млрд злотых ($526 млн).
"Это крупнейшая контрабанда в нашей истории как минимум за последние 30 лет", - цитирует ТАСС главу польского правительства.
"Международные преступные группы хорошо организованы, поэтому профессионализм налоговой службы, полиции, центрального следственного управления дают возможность сказать, что мы можем спать спокойно", - добавил он.
По словам главы МВД Польши Мариуша Каминьского, кокаин предназначался для европейского рынка. Помимо этого, правоохранительным органам удалось обнаружить лабораторию, где кокаин очищался от примесей, так как его перевозили в контейнере с мелом из Колумбии.