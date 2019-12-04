В последние годы в Азербайджане осуществляются важные проекты по восстановлению исторических, культурных, религиозных памятников. Эти проекты, носящие устойчивый характер, играют важную роль в сохранении нашего историко-культурного наследия, доведении его до будущих поколений. В этой связи особое значение имеет проведение широких работ по благоустройству на территории, прилегающей к усыпальнице Шаххандан, передает АзерТАдж.

Фонд Гейдара Алиева, придающий особое значение сохранению и пропаганде национально-духовных ценностей, предпринимающий важные шаги по восстановлению исторических памятников местного и мирового значения, популяризации азербайджанской культуры за рубежом, в рамках Года Насими провел масштабные работы по благоустройству на территории, прилегающей к усыпальнице на кладбище Шаххандан в Шамахинском районе, где похоронен брат великого поэта Шах Хандан. На территории вокруг усыпальницы установлен восьмиконечный постамент как на памятнике, созданы всесторонние условия для посетителей усыпальницы. Работы по очистке и благоустройству вокруг усыпальницы осуществлены под руководством австралийского реставратора-архитектора Эрика Пумера.