У Саргсяна забрали паспорт: не смог поехать в Европу и Россию

У экс-президента Армении Сержа Саргсяна забрали паспорт. Однопартийцы Саргсяна в Республиканской партии объяснили это желанием властей не выпускать бывшего главу государства за пределы страны и пресечь его политическую активность. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

«Дело в том, что орган предварительного следствия забирает паспорт у тех лиц, в отношении которых выдвигается обвинение и избирается мера пресечения, и они не могут больше выезжать за пределы республики», — отмечает издание.

В РПА заявили, что после визита Саргсяна в Загреб на съезд Европейской народной партии (ЕНП), где он обвинил нынешние власти Армении в подрыве основ конституционности, популизме, преследовании политических оппонентов, планировались визиты Саргсяна в Европу и Россию.