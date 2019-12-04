Ягуб Эюбов и Полад Бюльбюльоглу на заседании в Москве
В Москве прошло 84-е заседание Экономического совета СНГ, на котором Азербайджан представили первый вице-премьер Ягуб Эюбов и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, передает Report.
На заседании, прошедшем под председательством Туркмении, обсуждались вопросы взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. Главным вопросом стал проект Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Его реализация позволит повысить конкурентоспособность экономики стран Содружества, благосостояние граждан, укрепит позиции в мирохозяйственных связях.
В ходе заседания были рассмотрены такие документы, как "Проект прогноза производства и потребления энергоресурсов государств – участников СНГ на период до 2030 года (в редакции 2019 года)", "О выполнении решения Совета глав правительств СНГ о Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ от 18 октября 1996 года и о Тарифной политике железных дорог государств – участников СНГ на 2019 фрахтовый год", проект новой редакции "Положения о конкурсе на соискание Премии Содружества независимых государств за достижения в области качества продукции и услуг", "О внесении изменений в Положение о Секции по межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ", а также реализация Перечня пилотных межгосударственных инновационных проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.
Кроме того, участники обсудили другие финансовые и организационные вопросы.