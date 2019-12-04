Западные диписточники в Рабате рассказали газете, что Помпео прибыл в Рабат с "программой давления", чтобы навязать властям Марокко нормализацию отношений с Израилем, прерванных в 2000 году.

Король Марокко Мухаммад VI отменил встречу с госсекретарем США Майком Помпео после того, как стало известно, что Вашингтон пытается оказать давление на Рабат с целью восстановления дипломатических отношений с Израилем, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на саудовскую газету "Аш-Шарк аль-Аусат".

В 1994 году Марокко и Израиль установили дипотношения. Но 27 октября 2000 года власти Марокко разорвали отношения с еврейским государством.

5 декабря Майк Помпео после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Лиссабоне встречался в Рабате с премьер-министром Марокко Саадеддином Османи и министром иностранных дел Насером Буритой. Ожидалось, что затем Помпео побеседует с королем Мухаммадом VI. Но монарх от встречи с американским госсекретарем отказался.

В то же время в заявлениях главы марокканского МИД и других чиновников ничего не говорится об отказе короля встречаться с Помпео.